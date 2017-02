Broos zorgt voor "miraculeuze" eindzege voor Kameroen op Afrika Cup

Voor Kameroen was een plaats in de finale al een half mirakel. Zeven spelers weigerden al voor het toernooi te spelen voor hun land, onder meer Liverpool-speler Matip. Tijdens het toernooi ontstond discussie over de premies voor de spelers en bovendien flirtte Kameroen in zijn eerder matchen enkele keren met de uitschakeling.

Egypte was mede daardoor favoriet in de finale. Egypte begon ook het beste. Na 22 minuten zorgde Arsenal-speler Elneny voor de belangrijke openingstreffer. Hij kreeg veel te veel ruimte na een doorsteekpass van Salah en schoot vanuit een scherpe hoek hard naast doelman Ondoa.

Kameroen besefte dat het moest komen en Broos bracht onmiddellijk na de rust spits Aboubakar in de ploeg. Een gouden wissel zou blijken.

Kameroen nam de match in handen, maar kansen waren bijzonder schaars. Tot een voorzet toch goed viel en N'Koulou net voor het uur de gelijkmaker overtuigend binnen kopte. N'Koulou was in de eerste helft de geblesseerde Teikeu komen vervangen.

Kameroen bleef ook na de gelijkmaker de bal opeisen. Egypte had in de hele tweede helft geen noemenswaardige kans meer. De wedstrijd leek op verlengingen uit te draaien tot de 88e minuut. Aboubakar nam een lange bal van Standard-speler Fai atletisch mee, eerst met de borst, dan met de voet, en werkte ook netjes af. Kameroen in extase.