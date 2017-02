Van der Elst over Broos: "Weet zeker dat hij dit als revanche ervaart"

Hugo is wel degelijk een mens van de wereld en was er ook altijd graag bij als er gefeest moet worden. In zijn geheel is het een goede trainer en een toffe mens om mee te werken.

Hugo is wel degelijk een mens van de wereld en was er ook altijd graag bij als er gefeest moet worden. In zijn geheel is het een goede trainer en een toffe mens om mee te werken.

"Zeker voor iemand die het de laatste jaren moeilijk heeft gehad om aan bod te komen. Hij heeft een heel mooi palmares bij elkaar gevoetbald en deed het goed bij Anderlecht en Club Brugge als trainer. Daarna leverde hij ook goed werk bij Genk en Moeskroen, waarna er wat twijfel is gekomen."

"Hij probeerde het in het buitenland zonder veel succes en kwam daarna op het verkeerde moment bij Zulte Waregem. Dan krijg je al snel de stempel verouderd te zijn en niet meer mee te zijn. Dat is onterecht. Hij heeft veel kwaliteiten en heeft dat genoeg bewezen. Daarom ben ik net heel tevreden dat het hem nu wel lukt."

Wat zijn de kwaliteiten van Broos? "Ik vond het vooral een heel eerlijke trainer die het graag simpel hield. Hij trok zich niet te veel aan van de tegenstander en voetbalde altijd vanuit de eigen sterkte. Hij kon ook op zijn strepen staan en had altijd een serieus uiterlijk."

"Daardoor is een misvatting ontstaan over zijn persoonlijkheid, denk ik. Want Hugo is wel degelijk een mens van de wereld en was er ook altijd graag bij als er gefeest moest worden. In zijn geheel is hij een goede trainer en een toffe mens om mee te werken."