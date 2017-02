Broos: "Dit is het hoogtepunt uit mijn carrière"

"We waren heel goed aan de match begonnen, maar we konden helaas niet meteen scoren. In de tweede helft moesten we even het spel ondergaan, maar we scoorden op het juiste moment. Dat was de doodsteek voor Ghana."

Voor Kameroen is het de eerste finale sinds 2008. Daarna haalde het zelfs nooit meer de halve finales. "Je kunt je voorstellen wat voor een zotte bende het nu is."

"Iedereen is superblij, want niemand gaf ons een kans om zelfs maar de groepsfase te overleven. Iedereen dacht dat we na de eerste ronde al thuis zouden zitten."