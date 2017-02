Held van IJsland moet nu Noorwegen aan een WK-ticket helpen

IJsland was zonder twijfel de verrassing op het EK in Frankrijk. Lagerbäck werd met zijn ploeg pas in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk. De Zweed had al voor het succesvolle toernooi zijn afscheid aangekondigd en zette zo op een hoogtepunt een punt achter een periode van vijf jaar bij IJsland.

Voordien was Lagerbäck ook al aan de slag bij Nigeria en Zweden. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden bij Noorwegen. Daar volgt hij Per-Mathias Høgmo, die na een 3 op 12 moest vertrekken.

Noorwegen staat momenteel op de zesde plaats in zijn poule in de WK-voorronde. Daar moet de Lagerbäck dus verandering in brengen. Hij moet nu proberen om voor het eerst in 20 jaar een ticket te veroveren voor het WK voetbal.