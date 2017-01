Saintfiet: "Niveau op deze Afrika Cup valt wat tegen"

Wie het tegen de verwachtingen in wel goed doet, is Hugo Broos met Kameroen. Hij staat in de halve finales. "Er was veel kritiek op Broos voor het toernooi, ook omdat sommige spelers afhaakten omdat ze niet onder hem wilden spelen. Hij heeft dan maar gekozen voor een jong elftal met minder grote namen."

"Het is tot nu toe niet van een leien dakje gegaan, maar hij heeft het geluk aan zijn zijde en kan groeien in het toernooi."