Witsel verwelkomt Pato als ploegmaat bij Tianjin Quanjian

Nadat de Chinese voetbalbond aangekondigd had dat er voortaan nog maar drie in plaats van vier buitenlanders samen op het veld mogen staan, was de transferstroom naar China ietwat geluwd.

Tianjin Quanjian had naast Witsel en de Braziliaan Geuvânio wel nog een stekje vrij en reserveerde dat dus voor Alexandre Pato. De 27-jarige aanvaller maakt de overstap van Villareal, waar hij in een half seizoen zes keer het doel wist te vinden.

Met de overstap zou volgens internationale media zes miljoen euro gemoeid zijn, maar verdere details zijn voorlopig nog niet gekend.