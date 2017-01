Bondscoach Broos: "Geloof om finale Afrika Cup te halen is nog gegroeid"

Deze groep zit werkelijk heel goed in elkaar. Met de overwinning gisteren tegen Senegal is ons vertrouwen nog gestegen.

"Toen ik pas aangesteld was, had men geen vertrouwen in mij. In de pers werd ik al op voorhand afgemaakt. Ik heb serieus moeten werken om dat om te keren. Nu zit ik in een situatie waarbij iedereen lof heeft voor mij. Dat is eigen aan voetbal natuurlijk, het kan ook heel vlug gedaan zijn."

Hoe kijkt Broos ten slotte terug op het spelpeil van zijn team tot dusver? "Over sommige matchen kan ik echt tevreden zijn. Enkel in de eerste helft tegen Guinee-Bissau hebben we heel slap gevoetbald."

"Voor de rest hebben mijn spelers alles gedaan wat ik gevraagd heb. Vooral in de laatste groepsmatch, tegen het organiserend land Gabon, dat moest winnen om door te stoten, hebben ze het heel goed gedaan."

"Deze groep zit werkelijk heel goed in elkaar. Met de overwinning gisteren tegen Senegal is ons vertrouwen nog gestegen. Het geloof om de finale te halen, is nog gegroeid."

Om die finale te bereiken, moet Kameroen zich donderdag eerst nog voorbij Ghana, dat vanavond Congo opzij zette in zijn kwartfinale, zwoegen.