De Afrika Cup is voor gastland Gabon op een ontgoocheling uitgedraaid. Gabon, met Oostende-doelman Didier Ovono als aanvoerder, moest het toernooi na drie puntendelingen in de groepsfase verlaten. De ontvangst bij president Ali Bongo was dan ook opvallend sober.