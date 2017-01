Zuid-Koreaanse club laat contract Ogunjimi ontbinden

Marvin Ogunjimi trok in februari 2016 naar Zuid-Korea, maar dat werd geen succesvolle passage. "Spijtig genoeg is de club naar de tweede klasse gedegradeerd en hebben we het contract daarom ontbonden", legt Ogunjimi uit.

"Maar mijn avontuur was een van de beste ervaringen in mijn carrière", zegt de zevenvoudige international nog, die begin vorig jaar de overstap had gemaakt van Strømsgodset (Noorwegen).