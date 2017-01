Chinese voetbalbond maakt werk van salarisplafond

Aan die astronomische bedragen wil de Chinese voetbalbond nu iets doen. "De Chinese clubs zullen duidelijkheid moeten verschaffen over hun budgettaire situatie en zo de bronnen van hun financiering moeten blootgeven. Op basis van de inkomsten van de clubs zal een salarisplafond worden vastgelegd", klinkt het in een persbericht.

Het salarisplafond is niet de eerste maatregel. Maandag limiteerde de voetbalbond het aantal buitenlanders per Chinese club nog tot drie. Eerder waren dat er vier. De clubs moeten ook in iedere wedstrijd minstens twee jonge Chinese voetballers (onder 23 jaar) opstellen.

Het nieuwe seizoen van de Chinese Super League gaat in maart van start.