Ondanks goal van Hanni is Afrika Cup bijna voorbij voor Leekens en Algerije

Maar het was Tunesië dat als eerste een feestje mocht bouwen. Dankzij een owngoal weliswaar, want de Algerijn Mandi werkte een voorzet van tegenstander Msakni ongelukkig in eigen doel.

Nog meer onheil voor Algerije, toen de scheidsrechter een kwartier later de bal op de stip legde, nadat Ghoulam op de hiel van de doorgebroken Khazri was gaan staan. Sliti zette de strafschop feilloos om.

Leekens (tot 2015 bondscoach van Tunesië) gooide dan maar Hanni in de strijd, 20 minuten voor tijd. Het eerste optreden van de Anderlecht-speler op deze Afrika Cup, want tegen Zimbabwe bleef hij vastgenageld aan de bank.

Hanni bedankte Leekens met een pegel onder de deklat, in de extra tijd. 2-1 was ook de eindstand. Door die nederlaag heeft Algerije zijn lot niet meer in eigen handen. Maandag staat het laatste groepsduel op het menu, tegen Senegal.