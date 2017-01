Bryan Ruiz (ex-AA Gent) is beste speler van Noord- en Midden-Amerika

De 31-jarige Ruiz was afgelopen seizoen een bepalende speler bij Sporting, dat tweede werd in de Portugese Primeira Liga. Met Costa Rica plaatste Ruiz zich voor de laatste kwalificatieronde voor het WK 2018. Ruiz speelde van 2006 tot 2009 voor Gent. Via Twente, Fulham en PSV kwam hij in 2015 bij Sporting terecht.