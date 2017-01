Leekens voor duel met Tunesië: "Ik ken die spelers als mijn kinderen"

"Ik ken het hele team. Er zitten slechts 2 of 3 spelers in de selectie die ik zelf niet onder mijn hoede gehad heb. Ik ken hen als mijn kinderen, maar op het veld wordt het weer bittere ernst. In een voetbalmatch heb je geen vrienden."

Algerije bleef in zijn eerste wedstrijd op een 2-2-gelijkspel tegen Zimbabwe steken. In de laatste groepsmatch volgt groepsfavoriet Senegal. Tegen Tunesië kunnen Algerije en Leekens dus maar beter drie punten veroveren.

"Ik wist dat ik voor een moeilijke opdracht stond. We zitten in een heel lastige groep. Het is net daarom dat de Algerijnse federatie me aangeworven heeft."