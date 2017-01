Chinese club van Witsel baalt na nieuwe regel: "Falcao zou bij ons tekenen"

"We stonden op het punt om twee spelers aan te rekken: Radamel Falcao en Raul Jimenez (Benfica)", legt de voorzitter van de Chinese club uit.

"De contracten waren opgesteld en over de transfersom en het salaris was er al gesproken. Ze zouden bij ons tekenen, maar toen kwam het nieuws van de Chinese voetbalbond en moesten we onze plannen aanpassen."

Voorzitter Shu Yuhui doelt op de nieuwe regel van de Chinese voetbalbond, die stelt dat er vanaf het nieuwe seizoen - dat begin maart begint - nog maar drie in plaats van vier buitenlanders op hetzelfde moment op het veld staan. Een club mag wel nog vijf buitenlanders in zijn kern hebben.