Chinese bond: "Maximaal drie buitenlanders tegelijk op het veld"

De maatregelen komen niet uit de lucht vallen. Na de miljoenentransfers van Tevez (foto), Oscar, Mikel en last but not least Axel Witsel kwam er de voorbije weken een pak kritiek in China, dat de eigen jeugd niet vergeten mocht worden.

Het Chinese voetbalbestel kondigde ingrepen aan en die zijn er vandaag. "Ze komen ten goede aan de globale ontwikkeling van het Chinese voetbal, de vorming van Chinese spelers en het niveau van de nationale ploeg", luidt het in een persbericht.

President Xi Jinping, een groot voetballiefhebber, zit achter het huidige exuberante investeringsklimaat in het Chinese voetbal. De CFA plant echter ook daar ingrepen: "Gericht op de onredelijke investeringen en de te hoge verbrekingsvergoedingen en salarissen van Chinese en internationale voetballers. We willen het beheer van de clubs normaliseren."