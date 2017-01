Partizan Belgrado mag drie seizoenen niet in Europa voetballen door schulden

De club uit de Servische hoofdstad zou een schuldenberg van 2,5 miljoen euro hebben. Volgens de UEFA is het al de derde keer in vijf jaar tijd dat de club de regels over onbetaalde schulden overtreedt.

In 2013 werd Partizan bovendien al eens een jaar geschorst wegens uitstaande schulden. Nu mag de club de komende drie seizoenen niet meer aantreden in de Champions League en de Europa League.

Dit seizoen is Partizan ook niet meer te zien in Eruopa. De club werd in de tweede voorronde uitgeschakeld door Zaglebie.