John Obi Mikel volgt Oscar en ruilt Chelsea voor China

De Nigeriaan John Obi Mikel is de volgende in de rij voetballers die volgend seizoen het mooie weer zullen maken in de Chinese Super League. De middenvelder mocht van Chelsea transfervrij vertrekken. Hij zou bij zijn club Tianjin Teda 160.000 euro per week verdienen.