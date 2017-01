Mahrez mag zich Afrikaans Speler van het Jaar noemen

Mahrez kende een uitzonderlijk jaar. Met zijn goals en assists had hij een groot aandeel in de onverwachte titel van Leicester City afgelopen seizoen. Daarvoor werd hij eerder door zijn collega's in Engeland al beloond met de trofee van Speler van het Jaar.

Op een gala in Abuja in Nigeria werd Mahrez nu ook uitgeroepen tot beste Afrikaanse voetballer van 2016. Hij kreeg 361 stemmen, 48 meer dan Aubameyang en 175 meer dan Mané. De punten worden toegekend door de bondscoaches van landen die bij de Afrikaanse voetbalfederatie zijn aangesloten en door een expertenpanel van tien leden.

Op de erelijst volgt Mahrez Aubameyang op. Van 2011 tot en met 2014 ging de prijs vier keer op rij naar Yaya Touré.