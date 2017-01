Musona wordt een van de speerpunten bij Zimbabwe op Afrika Cup

Een verrassing is de selectie van Musona niet. In december had bondscoach Pasuwa al 31 spelers opgenomen in de voorselectie. Zoals verwacht behoort Musona niet tot de acht afvallers. Hij wordt een van de speerpunten in de aanval voor Zimbabwe.

Naast Musona zit ook Marvelous Nakamba in de Zimbabwaanse selectie. De middenvelder van Vitesse wordt al een tijdje bij verschillende clubs genoemd, waaronder Anderlecht.



Zimbabwe neemt het in de groepsfase van de Africa Cup in groep B op tegen Algerije, Tunesië en Senegal.