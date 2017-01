Broos rekent op Siani en Fai voor Afrika Cup, Bagayoko mee met Ivoorkust

Vandaag maakte Broos zijn definitieve selectie bekend. Daarin twee "Belgen" met Sébastien Siani van KV Oostende en Collins Fai van Standard. Ook Hearts-speler Arnaud Djoum is erbij. Djoum heeft de Belgische nationaliteit en speelde enkele interlands voor Belgische jeugdelftallen.

Kameroen, dat de Afrika Cup won in 1984, 1988, 2000 en 2002, is in Gabon ingedeeld in groep A met het thuisland, Burkina Faso en Guinea-Bissau.