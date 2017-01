China wil absurde transferbedragen en spelerslonen in het voetbal aanpakken

Die transferpolitiek past in de plannen van president Xi, die helemaal dol is op het voetbalspelletje. Voetbal komt maar niet van de grond in China, de nummer 83 op de FIFA-ranking, en daar wil de president zo snel mogelijk wat aan veranderen.

Maar de exuberante bedragen die de jongste weken werden neergeteld, hebben ook tot heel wat kritiek geleid. Veel Chinezen vinden dat het gespendeerde geld beter geïnvesteerd kan worden in de opleiding van jonge spelers. De reactie van het Chinese ministerie van Sport kon dan ook niet uitblijven.

"We gaan de transfers van buitenlandse spelers en hun torenhoge lonen inperken", klinkt het in een mededeling. "We willen een salarisplafond instellen om irrationele investeringen te vermijden. Bij een overtreding van die nieuwe regels kunnen clubs uitgesloten worden van professioneel voetbal."

Vorige maand raakte ook al bekend dat het aantal toegelaten buitenlanders per club zou worden teruggebracht van vijf naar vier spelers.