Chapecoense trekt tot 20 nieuwe spelers aan voor seizoensstart

Op 26 januari start de competitie alweer met een thuiswedstrijd tegen Joinville. Ondanks het aanbod dat Chapecoense drie jaar lang niet kon degraderen, is de club vastberaden om de seizoensstart niet te missen. Er worden ongeveer twintig nieuwe spelers aangetrokken, grotendeels op huurbasis.

"Dat is een handige manier om snel en goedkoop aan spelers te komen. Veel clubs helpen ons daarbij", zegt algemeen directeur Rui Costa. Onder meer Palmeiras, Flamengo en Corinthians boden al hulp aan.

De rugnummers van Neto en Alan Ruschel, die de vliegtuigramp overleefden, worden wel opzij gehouden. "Dat is geen eerbetoon. We verwachten dat ze ooit opnieuw op het veld gaan staan", zegt Costa. Reservedoelman Jackson Follmann overleefde de crash ook, maar moest een deel van zijn been laten amputeren.