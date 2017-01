Snelders: "Overstap van Witsel naar China komt een jaar of drie te vroeg"

"Dat verhaal sleept al heel lang aan, maar het was telkens net niet. Nu is de verrassing heel groot dat hij naar de andere kant van de wereld trekt richting China."

Hoe moeten we die overstap inschatten? "Voor mij is het een zuiver financiële kwestie. Sportief gezien moeten we toch constateren dat hij die stap te vroeg zet. Hij wordt 28 jaar en zou dus op de top van zijn kunnen moeten zijn. Niet alleen bij zijn club, ook bij de nationale ploeg."

"Wat dat betreft, vind ik het ongeloofwaardig dat hij nu die stap zet. Ik vind het geen goede keuze, maar je kunt niemand tegenhouden om de kassa te doen rinkelen. Dat is in dit geval duidelijk het hoofddoel van Witsel geweest."

"We weten allemaal dat voetballers zichzelf rap in veiligheid willen brengen, maar ik denk dat deze stap een jaar of drie te vroeg komt. Financieel gezien kan je hem geen ongelijk geven, maar hij kon ook op zijn 31e of 32e voor deze transfer kiezen."