Sporteconoom: "In China kopen ze spelers zoals wij op PlayStation"

"Het zijn meestal nieuwe Chinese rijken die ploegen opkopen, omdat dat mooi staat op hun visitekaartje", legt sporteconoom Trudo Dejonghe (foto) uit aan Sporza.

"De eerste doelstelling die ze hebben is om hun vrienden een beetje af te troeven op gebied van sport. Ze kunnen net zo goed paarden kopen, maar nu kopen ze voetballers. Dat is eens iets anders."

De Chinese teams leggen telkens een flinke "kist met goud" op tafel. "Ze moeten wel veel geld geven, want anders zou er niemand naar China gaan."

"Zoals wij op PlayStation spelers kopen, kopen die rijken spelers in de realiteit. Hopelijk komt dat geld wel van een reguliere markt, want in Rusland was het vaak heel dubieus vanwaar dat geld kwam."

"In China worden er waarschijnlijk ook geen vragen gesteld zoals “Is die club wel winstgevend?” of “Vanwaar komt dat geld?”. Het is gewoon de eigenaar die zijn portefeuille opentrekt en daar het geld legt."