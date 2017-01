Babel naar Turkije Deportivo La Coruña ziet Ryan Babel (30) vertrekken naar Besiktas, momenteel 2e in de Turkse competitie op 1 punt van revelatie Basaksehir. De Nederlander kwam afgelopen zomer naar Deportivo, nadat hij zijn contract ontbonden had bij Al Ain (uit de Verenigde Arabische Emiraten). Babels verblijf in Spanje was dus van korte duur.

