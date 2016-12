Argentijn Veron trekt op zijn 41e zijn voetbalschoenen weer aan

De supporters deden hun duit in het zakje en dus kon Veron niet achterblijven. De voorzitter van de club zette woensdag zijn handtekening onder een contract voor 1,5 seizoen. Veron speelt tot dan voor een minimumalaris, dat naar een goed doel gaat.

De 73-voudige Argentijnse international bereidde zich al een tijdje voor op zijn comeback. Hij volgde een individueel trainingsprogramma onder leiding van huidig Estudiantes-coach Nelson Vivas.

De club speelt op 8 januari een oefenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Mogelijk komt de middenvelder dan voor het eerst weer in actie. "Hij is nog niets veranderd. Op de training speelde hij geen enkele bal verkeerd. Het was ongelooflijk", zei de 19-jarige verdediger Julian Marchioni onlangs nog.

Veron heeft op zijn 41e dus nog niks van zijn klasse ingeboet. In zijn hoogdagen verdedigde de middenvelder de kleuren van Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea en Inter. In 2006 en 2009 werd hij verkozen tot Argentijns voetballer van het jaar.