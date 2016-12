Draxler verlaat Wolfsburg en wordt ploegmaat van Meunier bij PSG

In augustus 2015 betaalde Wolfsburg zo'n 36 miljoen aan Schalke 04 voor Draxler. Hij zette toen zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Wolfsburg, maar de Duitse international zal die termijn niet uitdoen. Hij verhuist deze winter naar de Franse landskampioen PSG.

Draxler was de draaischijf van Wolfsburg. Hij scoorde 5 goals in 34 competitiematchen en trof ook in de Champions League drie keer raak. "Ik vind het erg dat hij vertrekt", zei coach Ismaël op de clubwebsite. "Hij is een uitstekende voetballer en deze club betekende veel voor hem. Ik hoop dat hij in Frankrijk een nieuwe uitdaging vindt."

Hoeveel geld er met de overstap gemoeid is, willen de clubs niet kwijt. Bij PSG, dat voorlopig derde staat in de competitie, loopt de Duitser Rode Duivel Thomas Meunier tegen het lijf.