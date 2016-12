Broos over selectieproblemen Kameroen: "Onder druk van de clubs"

"Ik heb daar onvoorstelbare verhalen over gehoord. In de Africa Cup van 2 jaar geleden werd die lijn een beetje doorgetrokken."

Dat speelt ook mee in de beslissing van de spelers, die nu liever niet naar de Afrika Cup willen. "Matip (1 van de 7 die zijn selectie weigert) ergerde zich enorm aan het gebrek aan organisatie tijdens de vorige Afrika Cup. Door die slechte ervaring wil hij niet zo vlug meer komen bij de Kameroense nationale ploeg."

"Maar na die Afrika Cup van 2 jaar geleden heeft men beslist om een grote kuis te houden. Onder meer Eto'o werd toen niet meer opgeroepen."

"En aan mij hebben ze gevraagd: “Bouw een nieuw team en zorg dat we tegen 2019 een hele goede ploeg hebben, omdat de Afrika Cup dan in Kameroen plaatsvindt. En probeer je ondertussen te kwalificeren voor de Afrika Cup in Gabon (2017) en de Wereldbeker in Rusland (2018).""