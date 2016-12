Depoitre: "Ik besef dat ik nog veel te bewijzen heb"

"Het was een fantastisch gevoel om te scoren in ons eigen stadion, vooral omdat mijn doelpunt de ommekeer inluidde", zegt Depoitre. "We kunnen het ons niet meer veroorloven om punten te laten liggen thuis, dus we moesten winnen."

Het was de laatste competitiematch van Porto voor de winterstop. "Het was belangrijk om nog 3 punten te pakken. Zo kwam er geen einde aan onze goeie reeks en kunnen we met een goed gevoel de winterstop ingaan." Porto zit aan 4 zeges op rij in de competitie.

Depoitre was blij dat hij door de fans verkozen werd tot Man van de Match. "Dit doet wel iets met mij, ik hoop dat ik op dit elan kan voortbouwen. Iedereen verwacht heel veel van mij en ik besef dat ik nog veel te bewijzen heb."

"Ik heb mezelf tijd gegeven om me aan te passen aan het niveau en hopelijk geeft dit doelpunt mij vertrouwen. Ik besef dat ik dit seizoen nog niet zo succesvol was, maar nu hoop ik dat ik vertrokken ben voor een goeie periode."