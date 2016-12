Invaller Depoitre maakt eerste (en belangrijke) competitiegoal voor Porto

Laurent Depoitre scoorde goeie punten bij zijn coach en ploegmaats. Laurent Depoitre scoorde goeie punten bij zijn coach en ploegmaats.

2016 krijgt dan toch nog een prettig staartje voor Laurent Depoitre. In de competitiematch tegen Chaves viel hij in bij een 0-1-achterstand. Acht minuten later maakte hij al gelijk, zijn eerste doelpunt in Portugese loondienst. Vijf minuten later zorgde Danilo Pereira zelfs voor de drie punten.