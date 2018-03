Vandenbempt: "Misschien slechtste finale sinds uitvinding van het voetbal"

Standard is nu al zeker van Europees voetbal en kan dus helemaal relaxed aan Play-off I beginnen. Het kan alleen beter doen als het 2e wordt. Maar die relaxte manier kan ook in je nadeel werken, want Standard is een ploeg die het moet hebben van verbetenheid. Als ze dan niet hebben, gaan ze vaak onderuit of komen ze op achterstand. Kunnen ze dat wel opbrengen nu ze het ticket al op zak hebben?

Genk heeft een klopje gekregen. Het moet zich nu meten met veel ambitieuze ploegen om minstens 4e te worden in de competitie. Daarvoor zal het een hoger niveau moeten halen. Bovendien is er nu extra druk bijgekomen.

Peter Vandenbempt