Clement: "Stilliggen van het spel heeft me enorm geïrriteerd"

Olivier Renard, sportief verantwoordelijke bij Standard, bleef vrij bescheiden. “Play-off I was het eerste doel, dan kwam de beker en Europees voetbal. We zijn nu al gekwalificeerd en kunnen dus rustig aan Play-off I beginnen.”

“We moeten nu ook rustig blijven. We komen van ver, de laatste jaren ging het moeilijk. Voetbal gaat niet over één seizoen, we moeten verder blijven werken. Ik hoop dat we nog meer kunnen genieten en de lijn kunnen doortrekken.”