Raes: "Bekerfinale wordt clash tussen Carcela en Pozuelo"

Raes vindt het logisch dat de beker internationaal aan belang inboet, maar breekt in zijn betoog toch een lans voor de formule ervan. "Enkel de aanloop ernaar is saai."

"In Engeland, toch een land met een enorme bekertraditie, zie je dat het kwalificeren voor de Champions League belangrijker is geworden dan het winnen van de FA Cup."

"Maar een bekerfinale is sowieso een aparte match. Alles of niets, erop of eronder. Dat is veel spannender dan bijvoorbeeld die ellendige poules in de Champions League. Met die betaal-tv kan je tegenwoordig ook alles live bekijken, tot aan de trainingen van Barcelona toe. Dan kan er wel verzadiging optreden bij de supporters."

"Of die bekerfinale dan niet leeft in België? Het hangt een beetje af van de affiche, maar ik vind alleszins van wel. Die formule is echt ouderwets, ploeg tegen ploeg, supportersclan tegen supportersclan. Nee, de bekerfinale is zeker niet dood."