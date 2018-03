De bekerfinale Genk-Standard is uitverkocht

Wie geen ticket kon of wilde bemachtigen, kan de match live bekijken op Eén en de livestream van sporza.be. U kunt uiteraard ook terecht in Sporza op Radio 1, waar Peter Vandenbempt u door de match heen leidt.

Beide clubs hebben in hun eigen buurt uiteraard ook voor het nodige vertier gezorgd. Zo zal Standard een groot scherm op Sclessin installeren. Vanaf 19u is iedereen (gratis) welkom in het stadion. Genk zet zijn grootste scherm van 24 vierkante meter op het Genkse stadsplein. De festiviteiten gaan om 18.30u van start met dj Ward.