Van Moer: "Heb mijn tickets voor de bekerfinale teruggegeven"

Bij beide clubs is er ook een trainersverhaal. Philippe Clement nam dit seizoen bij Genk over van Albert Stuivenberg, Ricardo Sa Pinto schonk Standard regelmatig een stukje theater.

"Clement is rustig, Sa Pinto is heel speciaal. Clement was al goed bezig bij Beveren en heeft deze ploeg stabiliteit bijgebracht. De goeie spelers heeft hij veel bijgebracht en het loopt goed. Ze zijn op de goeie weg."

"Sa Pinto? Standard vindt hem niet zo slecht. Hij brengt grinta in het elftal, maar overdreef soms een beetje. In mijn vriendenkring zegt men dat Standard met een andere trainer al langer in Play-off I had gezeten. Maar eerlijk: hij zet zich volledig achter Standard, al is het soms overdreven."

"Hij was als speler ook al een moeilijk manneke. Hij zet veel druk op zijn spelers, maar zij houden blijkbaar van hem. Dat is een pluspunt. Spelers die zich zoals bij Genk tegen de trainer keren, dat is hier niet het geval geweest."