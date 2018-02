Gert Verheyen over trainers: "In België wordt veel te veel toegelaten"

"Dat is not done", vond Franky Van der Elst in de Sporza-studio.

"In principe kan Sa Pinto voor deze actie opgeroepen worden en een schorsing krijgen."

Ook Gert Verheyen was streng: "Je moet trainers veel sneller wegsturen. Daar blijf ik bij. In België wordt veel te veel toegelaten. Je ziet trainers neus aan neus staan met elkaar en met de scheidsrechter. Dat is gewoon ongepast, dat doe je niet."

"Als je ze direct wegstuurt, dan is het meteen gedaan. Elke vorm van agressiviteit door trainers moet sneller bestraft worden", aldus Verheyen.

Van der Elst pikt in: "In Spanje duurt dat niet lang. Na zes minuten zitten ze daar al in de tribune voor veel minder dan dit."