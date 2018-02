Ook Mpoku heeft last van Brugs publiek: "Oerwoudgeluiden ondraaglijk"

Mpoku (rechts) beleefde geen leuke avond in Brugge. Mpoku (rechts) beleefde geen leuke avond in Brugge.

Standard-aanvoerder Paul-José Mpoku was na de wedstrijd in en tegen Club Brugge niet te spreken over een deel van het thuispubliek. Sommige supporters lieten zich weer van hun kleinste kant zien. "Die mensen hebben geen plaats in een voetbalstadion", klinkt het op Twitter.