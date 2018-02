Leko (40): "De bekerfinale halen zou fantastisch verjaardagscadeau zijn"

Vanaf minuut 1 moeten we passie tonen en naar voren voetballen met veel risico. Dat is het DNA van Club dit jaar. Ik geloof dat we genoeg kwaliteit hebben om er samen met de beste 12e man in België een fantastische avond van te maken.

Een uitdaging zoals vanavond neemt hij er graag bij: "Dat zet je aan om nog beter te worden, nog meer na te denken en oplossingen te vinden. Voetbal bestaat niet alleen uit mooie momenten, maar ook uit moeilijke, droevige en gelukkige. Dat maakt voetbal zo belangrijk en populair."

Leko gelooft er nog in: "We hebben dit seizoen al getoond dat we goed kunnen voetballen en wedstrijden kunnen winnen. We willen beginnen zonder te veel aan het resultaat en het aantal te maken goals te denken."

Leko wijst erop dat Club thuis altijd veel scoort: 3 keer tegen Charleroi en Oostende, 4 keer tegen Moeskroen, 5 keer tegen Anderlecht, 3 keer tegen Lokeren en Zulte Waregem. "Dat zijn de feiten en daarom moeten we erin geloven."

Hij haalde ook voorbeelden aan uit het verleden: "Vorig jaar won Barcelona met 6-1 van PSG, nadat het daar 4-0 verloren had. En misschien wel de mooiste "remontada": Milan-Depor 4-1 en Depor-Milan 4-0." Dat was in de Champions League van 2004.