VIDEO: Genk wordt gek (met blote buiken, Spaanse vlag en Dan-ny Vu-ko-vic)

"Dit is een grote ontlading", zei Thomas Buffel aan de Sporza-reporter ter plaatse. "We hebben de laatste weken hard gevochten, niet altijd met het beste voetbal en beste resultaten, maar als we als compact blok in deze drukke periode blijven werken, kunnen we zeker veel matchen winnen. We zijn opgeschoven in de competitie en zitten in de finale van de beker. Op dit elan proberen we door te gaan."

Het is de vijfde bekerfinale voor Genk, de vorige vier won de club allemaal. Buffel: "We rekenen ons nog niet rijk. Het zal weer een harde strijd worden. Club Brugge of Standard: het wordt sowieso een mooie affiche. We zien wel hoe het afloopt."