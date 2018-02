"Het geduld van de Genkse fans heeft een limiet bereikt"

Sinds de zege op Moeskroen en de voorlopig bijhorende zesde plaats kunnen de Limburgers even naar gezonde lucht happen, maar de match tegen Kortrijk kan de keel toch weer dichtknijpen. Die bekerfinale is een must, niets meer of minder.

De fans in Genk weten het ook niet meer. In de 30-jarige geschiedenis zijn er zelden zoveel lege plaatsen te zien geweest in de Luminus Arena. Duizenden fans met abonnementen kwamen eind 2017 gewoon niet opdagen.

De aanstelling van Clement gaf de burger evenwel weer moed, want tegen Anderlecht en STVV waren bijna alle plaatsen bezet. Maar telkens keerden de supporters met een onbehaaglijk gevoel naar huis.

KRC Genk heeft dit seizoen 2 van de 12 thuismatchen gewonnen. Dat zijn cijfers om te degraderen. Gelukkig voor Genk struikelen heel wat andere clubs over andere problemen, zodat het nog steeds in de running blijft voor een plaats in Play-off I.