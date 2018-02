"Club is zijn aura van onoverwinnelijkheid in korte tijd kwijtgeraakt"

De voorbije maanden had je het idee, ook in moeilijke momenten, dat Club er wel stond en dat het goed zou komen. Nu niet meer.

"Het wordt een beetje samengevat in de reactie van kapitein Ruud Vormer", vertelt Peter Vandenbempt. "Hij wou een groepsgesprek, geen klassieke debriefing. Hij zei dat het te makkelijk ging de voorbije weken en dat de spelers niet meer op dezelfde lijn zitten. Vooruit verdedigen moet je in blok doen, anders vallen er grote gaten. Dat was inderdaad het geval."

"Assistent Rudy Cossey zou ook geroepen hebben dat Club geen kampioen wordt, als het zo verdedigt. Het is ondertussen een lawine aan tegendoelpunten. Het doet me een beetje denken aan een moment onder Michel Preud'homme, toen riep Stan van den Buijs: "Met deze jongens worden we geen kampioen"."

"Plots is er twijfel bij Club Brugge. Er waren zeker momenten waarop het anders kon lopen. Er was de bal van Vormer tegen de lat en dan vielen er twee tegengoals. Maar het is overduidelijk dat Club zijn onaantastbaarheid, zijn zelfverzekerdheid, zijn aura van onoverwinnelijkheid in korte tijd is kwijtgespeeld."

"De voorbije maanden had je het idee, ook in moeilijke momenten, dat Club er stond en dat het wel goed kwam. Nu niet meer. Er komen twee vervelende matchen aan. Eerst thuis tegen Charleroi. Ik denk niet dat het opnieuw 5-1 wordt. En dan de terugwedstrijd tegen Standard. Club moet even de rug rechten lijkt mij."