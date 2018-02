Leko likt zijn wonden: "Mooi van Standard, maar het is nog niet voorbij"

Rudi Cossey, de assistent van Leko, was natuurlijk ook ontgoocheld over het resultaat en verwacht een antwoord van de groep.

"We hadden gehoopt op een positieve reactie na de rust, maar die kwam er niet. We probeerden wel, maar de motivatie was verkeerd. Het is een beetje het verhaal van de laatste weken. We slikken te makkelijk doelpunten. Doelman Gillet heeft te weinig werk gekregen en dat is verrassend voor een ploeg die normaal veel kansen krijgt."

Cossey verwacht dat de groep nu opstaat en zich herpakt: "Als we dit voetbal blijven spelen, dan wordt het moeilijk. Het is nu zaak om het vertrouwen terug te winnen en te herbeginnen."

"De ontgoocheling in de kleedkamer was groot. We zijn niet op onze waarde geklopt. Maar we moeten uiteraard zeggen dat Standard goed was. Het is nu aan ons om volgende week 90 minuten alles te geven."