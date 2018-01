De Boeck: "Ref moet niet voor ons fluiten, maar moet normaal fluiten"

"Ik ben tevreden met wat mijn spelers gebracht hebben", begon Glen De Boeck zijn analyse bij Sporza. "Het was een schitterende eerste helft, van het beste wat ik dit jaar al gezien heb op de Belgische velden. De tweede helft was minder, maar we pakken toch een verdiende zege."

"Of er veel meer in zat? Ja, maar dan mag je die goals niet zo gemakkelijk weggeven. Maar ik moet mijn spelers feliciteren met hoe ze er mentaal mee omgingen. Ik heb weinig reden tot klagen, maar die twee tegengoals steken een beetje."

3-2, wat zegt dat over de terugwedstrijd? "We moeten er niet belachelijk over doen: dit is een slechte uitgangspositie. Maar we hebben een overwinning en we zullen onze huid duur verkopen. We hebben er in de competitie gewonnen en we proberen die prestatie te herhalen."