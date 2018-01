Allijns: "PO1 of bekerfinale? Dan is de keuze rap gemaakt"

KV Kortrijk kende een moeilijk seizoensbegin, maar onder nieuwe trainer Glen De Boeck bloeit de West-Vlaamse club weer helemaal open. Wat is zijn geheim? "Glen is een heel harde werker", zegt voorzitter Joseph Allijns bij Sporza.

"Hij heeft me tijdens een goed gesprek voor zijn aanstelling echt overtuigd van zijn kwaliteiten. Het was een confronterend gesprek, maar we zaten uiteindelijk wel op dezelfde lijn. We hebben het anderhalf jaar heel moeilijk gehad en als bestuur is het moeilijk om die neerwaartse spiraal te doorbreken."

"Met Yannis Anastasiou ging het echt niet. We hebben niet gepanikeerd niet, maar wisten dat we een nieuwe coach zouden nodig hebben. We kwamen bij Glen De Boeck uit en hij bracht het evenwicht tussen de staf en de speler terug bij KVK. De spelers zien elkaar nu ook weer naast het veld. Dat is belangrijk."

"We zijn ondertussen niet meer in degradatiegevaar en dat is een ongelooflijke opluchting voor iedereen binnen de club. Alles wat er nu nog bijkomt is een godsgeschenk. Voor ons is het seizoen op vandaag geslaagd."