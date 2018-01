Leko: "Voetbal kan zó mooi zijn", Mazzu: "Ik zag de toekomstige kampioen"

"Het voetbal dat we in de eerste helft brachten: dat is het voetbal dat we willen spelen", is Ivan Leko in zijn nopjes. "Snel, veel beweging, veel kansen. En dat tegen de op 1 na beste ploeg van België. Ik ben trots op wat ik vandaag zag."

"Op stage had ik gezegd dat we in 2018 nog beter wilden doen dan in 2017. Bijvoorbeeld als we het voetbal uit de eerste helft 90 minuten lang kunnen brengen. Maar chapeau als je zo kunt winnen tegen een sterke ploeg. Het goeie veld helpt natuurlijk ook. Als de bal zo snel rolt, dan kan voetbal mooi zijn."

Leko wil niet dat zijn spelers op hun lauweren gaan rusten. "Vanaf morgen zijn we met ons hoofd weer bij de match tegen Antwerp. Dan proberen we nóg beter te doen."