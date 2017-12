De Condé: "Het was niet sprankelend, maar de juiste mentaliteit was er nu wel"

Genk beleeft een moeilijk seizoen. De beker blijft de kortste weg naar Europa. Dat is heel belangrijk voor ons. Ik heb al twee halve finales meegemaakt, maar ik hoop dat de derde keer de goeie keer is.

"De winst is mooi, maar we hebben weer veel energie verspild. Genk beleeft een moeilijk seizoen, maar de beker blijft de kortste weg naar Europa. Dat is heel belangrijk voor ons. Ik heb al twee halve finales meegemaakt, maar ik hoop dat de derde keer de goeie keer is en dat we de finale halen."

"De spelers hebben de eerste 25 minuten goed voetbal laten zien. Het was vandaag niet sprankelend, maar de groep heeft wel de juiste mentaliteit getoond. Dat is al een grote stap in de goede richting want dat was de voorbije weken niet altijd het geval."

"Zoals de trein nu bolt, is niemand tevreden. De ambities van deze club liggen hoger. We moeten vooruit en doen alles om Play-off I nog te halen. We zijn nu de underdog, maar dat ligt ons misschien wel. We zijn momenteel bezig met de zoektocht naar een nieuwe coach. Hopelijk zorgt die nog voor dat tikkeltje extra. We willen zo snel mogelijk iemand voorstellen. Het is niet de bedoeling dat we tot de winterstop met Jos Daerden blijven werken, maar zeg nooit nooit."

Naar welk type van trainer is Genk op zoek? "We moeten vooral een trainer hebben die voor resultaten kan zorgen, zoals elke topclub. Welke stijl hij dan hanteert, is niet echt belangrijk. Hij moet deze groep weer vertrouwen geven."

"Het zijn emotionele dagen geweest voor mij, met slapeloze nachten. Ik heb respect voor Albert Stuivenberg. Hij is een hele harde werker, maar we moesten iets doen. De club is het belangrijkste en daarom moesten we deze stap zetten. Als sportief directeur ben ik ook verantwoordelijk, net zoals de spelers en het bestuur. We hebben hard gevochten voor de vorige trainer, maar het is niet gelukt. Dat is een ontgoocheling, maar ik zit nog vol energie om deze club weer naar boven te brengen."