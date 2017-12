Vanderhaeghe niet tevreden over wisselspelers: "Zet vraagtekens achter wat ik zag"

Vanderhaeghe gooide tegen KV Kortrijk een pak wisselspelers het veld in. Een experiment dat niet echt werkte. "Ik wou de jongens die nog niet vaak gespeeld hebben eens de kans geven", lezen we op de website van AA Gent.

"Bij de rust kon ik niet anders dan de nodige vraagtekens zetten achter wat ik zag. Die jongens beweren dat ze er klaar voor zijn, maar dat heb ik voor de rust toch niet gezien. Na de pauze hebben ze wel goed gereageerd en eigenlijk moesten we dan scoren. Op gelijk welke manier."

"Dat gebeurde niet en na de 4-1 was het dan ook over en uit voor ons. Ik kan enkel concluderen dat Kortrijk veel meer honger had dan wij en ze waren ook veel scherper. Mijn felicitaties aan KVK."

Was Vanderhaeghe al bezig met de topper van zondag op Standard? "Sommige jongens konden wel wat rust gebruiken. We willen hen in de competitie fit aan de aftrap, terwijl het in Kortrijk spelen was op een zeer zwaar veld."