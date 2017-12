Butelle voorgoed terug onder de lat? "Hij deed het heel goed"

We maken ons totaal geen zorgen over de keepers.

Butelle doorstond de test. Bij de strafschop van De fauw en de plaatsbal van Leya Iseka trof hem weinig schuld. "Butelle was goed, hij deed wat hij moest doen", oordeelde coach Ivan Leko. "Qua coaching en qua stabiliteit deed hij het heel goed."

Ook aanvaller Jelle Vossen zag een betrouwbaar sluitstuk. "Butelle is heel koel met de situatie omgegaan en heeft zijn werk uitstekend gedaan", zei hij. "We maken ons totaal geen zorgen over de keepers. Hubert en Horvath doen het ook uitstekend op training, het is jammer van hun foutjes."

Na de bekeroverwinning mocht Butelle opnieuw de supportersviering dirigeren. Maar het is koffiedik kijken of de 34-jarige Fransman ook zondag in Eupen onder de lat staat.