In de competitie won Club Brugge met 2-1 op Charleroi.

Club Brugge en Charleroi hebben mekaar geloot in Beker van België. De nummers 1 en 2 van de Jupiler Pro League spelen over twee weken tegen mekaar in de kwartfinales. Oostende krijgt Standard over de vloer, Genk Waasland-Beveren en Kortrijk ontvangt AA Gent.