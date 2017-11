Vanhaezebrouck fulmineert: "Dat is toch allemaal georkestreerd"

Hein Vanhaezebrouck refereert naar de fase waarbij Ricardo Sa Pinto plots op het veld zat. "Er kwam een bekertje bier naar beneden. Dat viel naast hem en 10 à 15 seconden later ging hij plots neerzitten. Hij zei dat hij geraakt werd aan zijn voet. Van het bier, hé. Dat is pijnlijk, denk ik."

"Die cinema heeft 5 minuten geduurd. Heel de bank van Standard kwam het veld op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, niet als speler en niet als coach. En het is niet alleen vandaag gebeurd. Dit is voetbal onwaardig, sorry."

"Ik heb de mensen van Standard gefeliciteerd met hun voetbal. Hun eerste helft was best goed. Maar ik heb hen gezegd dat wat er te zien was, beneden alle peil is. Het is jammer voor zo'n mooie club dat dat iedere week moet gebeuren."

"Maar laat iedereen maar zijn gang gaan in België. Dat is typisch. En je wordt er nog voor beloond. Dat is ook zijn bedoeling. Hij weet maar al te goed waarom hij daar gaat zitten. Hij weet dat de scheidsrechter dan maar 1 of 2 minuten zal bijtellen. Dat is de hele filosofie achter dat gebeuren, geloof me."